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Yaramazlara biraz batar!

Sean Penn, Zelenski’ye Oscar töreninde konuşması için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek


Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Sean Penn, bu yılki Akademi Ödülleri’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin konuşmasına imkan sunulmazsa sahip olduğu Oscar ödüllerini eriteceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Penn, CNN’e verdiği röportajda, Akademi’nin Zelenski’ye ‘Ukrayna’nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu’ söyledi.


Devlet başkanının bu yılki törende konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini belirten Penn, böyle bir durumda kendi ödüllerini herkesin önünde eriteceğini söyledi.

Penn, şöyle konuştu: “Akademi Ödülleri’nin (Zelenski’ye) hepimizle konuşma fırsatı vermekten başka yapabileceği daha büyük bir şey yok. Anladığım kadarıyla bunu yapmamak için bir karar verilmiş. Başkan Zelenski’nin bunu isteyip istemediği konusunda yorum yapacak kişi ben değilim.”

Penn, Akademi’nin Ukrayna liderini desteklememesinin ‘Hollywood tarihinin en ahlak dışı anı’ olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Dilerim öyle bir şey olmaz. Sektörde, kendilerini çoğunluğun iyiliğinin temsilcileri olarak görüp, Ukrayna’daki liderle görüşmeme kararı alan kibirli insanlar olmaması için dua ediyorum. Bu yüzden, bunun olmayacağını umuyorum. Umarım, eğer öyle olursa (bütün katılımcılar) çekip gider.”

Bu yılki törenin sunucularından Amy Schumer, Akademi’ye Zelenski’nin törende konuşmasını teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini söylemişti.

Oscar ödülleri, Los Angeles kentinde bugün düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Penn, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair belgesel çekimleri için Ukrayna’ya gitmişti.

Sean Penn, savaşın belgeseli için Ukrayna’da

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