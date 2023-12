Alman heavy metal grubu Scorpions, sekiz yıl aradan sonra 23 Mayıs 2024’te İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Fotoğraf: AA

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, Türkiye’deki son konserini 2016 yılında vermişti.

Grup, efsane albümleri ‘Love at First Sting’in 40’ıncı yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Biletler 15 Aralık Cuma saat 12:00’de satışa çıkacak.