Scorpions konserine VIP bilet: Sekiz yıl önce 300 lira bile değildi, bugün 7 bin 500 lira

Alman heavy metal grubu Scorpions’un konserine VIP bilet sekiz yıl önce 291 liraydı. Aynı bilet yarın 7 bin 500 liradan satışa çıkarılacak.

Fotoğraf: AA

Scorpions sekiz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Grup, efsane albümü ‘Love at First Sting’in 40’ıncı yılı şerefine çıktığı turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Yarın saat 12:00’de satışa sunulacak konser biletlerinin birinci avantajlı dönem fiyatları 1350 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.

Grubun sekiz yıl önceki konserinin bilet fiyatları ise 100 ile 291 lira arasında satışa sunulmuştu.

Asgari ücret farkı

2016’da, 1300 lira asgari ücret alan birisi dört adet VIP bilet alabiliyorken, bugün 11 bin 402 lira alan asgari ücretli bir tane VIP bilet alabiliyor.