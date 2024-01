Scorpions duble yapacak

Sekiz yıl aradan sonra 23 Mayıs’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Alman heavy metal grubu Scorpions, yoğun istek üzerine konser sayısını ikiye çıkardı.

Scorpions

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, Türkiye’deki son konserini 2016’da vermişti.

Grup, efsane albümü ‘Love at First Sting’in 40’ıncı yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

1350 ile 7 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan konserin biletleri hemen tükendi. Bilet bulamayan çok sayıda hayranı Scorpions’ın bir gün daha sahne almasını istedi.

Bunun üzerine grup 25 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha KüçükÇiftlik Park’ta çalmaya karar verdi.

Grubun ikinci gün biletleri 15 Ocak Pazartesi saat 12:00’de satışa çıkacak.