Saygı Öztürk: YSK, Erdoğan’ın adaylığı konusunda renk vermedi

Anayasamızın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı adaylarından çok, vatandaşlarımız Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağını merak ediyor. YSK’ya da Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde soru yöneltiyorlar. Gazi Tarkan Yılgün de sordu. YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, şu cevabı verdi:

“14 Mayıs 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olup olamayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir. YSK’nın danışma niteliğindeki isteklere görüş verilmesine ilişkin görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 27. maddesine göre tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kabul edilmektedir.” YSK, Erdoğan’ın aday olup olamayacağı konusunda renk vermedi. Ama, görüşünün nasıl olacağı da tahmin ediliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı