Saygı Öztürk: Recep Tayyip Sever nasıl birinci oldu?

Torpil bazen kişinin adı, soyadıyla da ilgili olabiliyor. “Bu kadar da olmaz” diyeceksiniz. O zaman belgelerle bunu anlatayım. Bir genel müdürlük, değişik illerde görevlendirilmek üzere mühendis alacaktı. İstanbul’a da bir mühendis alımı planlandı. KPSS puanı 76.14916 olan Seda Kırtay, 75.5914 puan olan Oğuzhan Dağcı, 73.97433 puanı olan Ahmet Ferhun Irmak ve 71.71702 puanı olan Recep Tayyip Sever’in mülakata alınması uygun bulundu. 5 kişiden oluşan komisyon, adı hem Recep hem Tayyip olan ve üstelik de soyadı Sever olan mühendisi birinci yapmazsalar başlarının sıkıntıya girebileceğini düşünmüş olacaklar ki onlar da gereğini yapıyor, mülakata çağrılanlar arasında en düşük puanlı olan Recep Tayyip Sever’e mülakat ortalama puanı olarak 88 veriyor ve onun başarı puanını 79.85851’e yükseltip birinci yapıyorlar.

Saygı Öztürk’ün yazısı