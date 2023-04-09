Saygı Öztürk: MHP yapacağını yaptı

Cumhur İttifakı mensupları sağda-solda kendisine yandaş arayarak listelere yerleştirmek, bir parti daha yanlarına ekleyebilmek için çaba gösterirken, Bahçeli’yle tekrar görüşmek isterken, MHP yapacağını yaptı. Aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na verildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekili adayı listesinin internette yayımlanacağını söyledi. Liste saat 22.00 sıralarında MHP’ye yakın internet sitesi etikhaber.com’da yayımlandı. Böylece AK Parti’den ayrı, logosu ile seçime girilmemesi konusundaki görüşme trafiğinin ve yeni önerilerin de önüne geçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin politika değişikliğinin nedenlerini partililer, hatta parti yönetiminde olanlar da kolay kolay anlamaz. Bahçeli’nin kararları parti içinde de sorgulanmaz. Genelde hep, “Devlet Beyin bir bildiği vardır” denilir. Cumhur İttifakını destekleyen Bahçeli’nin, son anda politika değişikliğini de çok anlayan olmadı. “Neden böyle oldu?” diye yorum da yapılmadı. Kendi aralarında yapılan konuşmalar hep, “Devlet Beyin bir bildiği vardır” cümlesiyle sonlandı.

Saygı Öztürk’ün yazısı