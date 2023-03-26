Saygı Öztürk: Bakan, bu soygunları niçin açıklamıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i, devlet malına sahip çıkan, keyfi harcamalara izin vermeyen bir kişi olarak tanırım. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gitti. Ancak belli bir yere kadar gelince soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var. Soruşturmalar yapılıyor, yolsuzluklar belirleniyor ancak bu dosyalar ya hiç C. Savcılığı’na intikal ettirilmiyor ya da soruşturma kritik isimlere doğru uzanınca durduruluyor. İnsan sağlığıyla oynanmasına seyirci kalınıyor. Sahte kanser ilaçlarını vatandaşa satıyorlar. Yani hastamız hem parasından hem sağlığından oluyor. Bu da yetmiyor, ithal edildiği ülkede bile ruhsatı bulunmayan ilaçlar ülkemize sokuluyor, satışı yapılıyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı