Saygı Öztürk: Bakan, bu soygunları niçin açıklamıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i, devlet malına sahip çıkan, keyfi harcamalara izin vermeyen bir kişi olarak tanırım. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gitti. Ancak belli bir yere kadar gelince soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var. Soruşturmalar yapılıyor, yolsuzluklar belirleniyor ancak bu dosyalar ya hiç C. Savcılığı’na intikal ettirilmiyor ya da soruşturma kritik isimlere doğru uzanınca durduruluyor. İnsan sağlığıyla oynanmasına seyirci kalınıyor. Sahte kanser ilaçlarını vatandaşa satıyorlar. Yani hastamız hem parasından hem sağlığından oluyor. Bu da yetmiyor, ithal edildiği ülkede bile ruhsatı bulunmayan ilaçlar ülkemize sokuluyor, satışı yapılıyor.
SON HABERLER
Ali Sunal ‘Yola devam’ dedi: Bir yere gittiğimiz yok
Show TV’de yayımlanan ‘Güldür Güldür’ programında, iktidarı eleştiren Ali Sunal, ‘kovuldu’ iddialarını yalanladı.
Naci Görür yöneticilere çıkıştı: Bizi vitrin süsü gibi kullandılar
Naci Görür, deprem hakkında oluşturulan komisyonlarda yerbilimcilerin sadece ‘süs gibi’ vitrine koyulduklarını anlatarak sitem etti.
Ümit Özdağ imza telaşında: Polislerden destek istedi
Ümit Özdağ, ata ittifakı olarak cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan için yeterli imzaya ulaşamayınca polislerden destek istedi.
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını kabul etti.
Yeniden Refah’la protokol: 6284 yerine ‘mevcut yasa’
AKP, Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yaptığı protokolde, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini kabul etti. Ancak, yasanın adı yerine ‘mevcut yasa’ ifadesi kullanıldı.
Prof. Dr. Uyduranoğlu: Türkiye, susuzluk nedeniyle göç verir hale gelebilir
Türkiye, halen kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarıyla ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülke. 2030’da kişi başına düşen su miktarı da 1.120 m³’e düşecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Türkiye’nin su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Bu nedenle göç verir hale gelebilir” dedi.
Putin: Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” dedi.
Türkiye’de her 100 kişiden 11’inde böbrek taşı var
Türkiye ‘tuş kuşağı’nda bulunuyor. Böbrek taşı görülme sıklığı, komşularımız ve bizde yüzde 3-5 olan dünya ortalamasının üstünde.
Emperyalistler işbaşında: Perinçek yüzde 8,5 oy alacaktı, 20 bin imzada takılı kaldı
Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek dört günde 20 bin imza toplayabildi. Oysa üç ay önceki bir ‘anket’e göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5’tu.
Yeniden Refah Partisi ‘cumhur krizi’ haberimizi doğruladı: Karşı çıkmışlar
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Diken’in okurlarına duyurduğu ‘Elif Erbakan Cumhur İttifakı’na katılma kararına karşı çıktı’ haberimizi doğruladı. Aydal, Erbakan’ın MKYK toplantısında yaşananları anlattı.