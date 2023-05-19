AKP’li eski Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi.

Savcı Sayan. (AA)

Sayan’ın Twitter hesabından gece yarısı yayınlanan açıklamada şunlar yazıldı: “İkinci tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleriyle görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmişti. Bölgede AKP’nin dört vekil çıkarmasıyla Sayan seçilememişti.