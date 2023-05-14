Savcı Sayan gümbürtüye gidiyor

Aday olmak için belediye başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre aday gösterildiği İzmir 1’inci bölgeden seçilmesi çok zor.

Savcı Sayan. (AA)

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmişti. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.

İlk sonuçların gelmesinin ardından Sayan’ın Meclis’e giremeyebileceği görülüyor.

AA’nın geçtiği verilere göre saat 20:50 itibariyle bu bölgede sandıkların yüzde 26,89’u açıldı. Şu an İzmir 1’inci bölgede yüzde yüzde 26 oy oranına ulaşan AKP dört vekil çıkarabiliyor. Buna göre 6’ncı sıradan aday gösterilen Sayan’ın Meclis’e girmesi çok zor.