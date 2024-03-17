Elektrikli otomobillere uygulanan vergilendirmede 17 Kasım 2023 tarihinde matrah düzenlemesine gidildi. 160kW altında motor gücüne sahip olan fiyatı 1 milyon 250 bin lirayı geçmeyen modellerden alınan yüzde 10 ÖTV daha pahalı olanlarda ise yüzde 40 olarak uygulanan oran aynı kaldı. Ancak sınır 1 milyon 250 bin TL’den 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarıldı.

O tarihten bu yana dolar kuru yüzde 11’in üzerinde artarak bazı modellerin yüzde 10’dan 40’a geçmesine neden oldu.

1 milyon 450 bin TL olan elektrikli bir otomobil ÖTV ve KDV ile 1 milyon 914 bin TL’ye çıkıyor. 1 milyon 450 bin 1 TL olan başka bir modelse şu anki vergilendirme ile 2 milyon 436 bin TL’yi geçiyor. Dolayısı ile bir anda arada en az 522 bin TL’lik fark oluşuyor.

Firmaların fiyat listelerine bakınca bunun çok net bir örneği kısa süre önce bir kez daha karşımıza çıktı.

Renault’nun fiyat listesinde şu anda 2023 model Megane E-Tech Techno 1 milyon 634 bin TL, Iconic ise 1 milyon 764 bin TL.

Fakat 2024 model yılına ait Megane E-Tech’te ise yüzde 40’lık ÖTV ortaya çıktı.

Savaşkan İskefli’nin yazısı