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Yaramazlara biraz batar!

Sattığı pamuğun içinde 14 altın unuttu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını unutunca polise başvurdu. Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü, polisin aramasıyla ilçeye dönüp altınları teslim etti.

Fotoğraf: DHA

Bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği’ne başvurdu. Ekipler, güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.


Araç plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep’e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye dönmesini istedi. Kamyonetteki aramada pamuklar içindeki altınlar bulundu. Yaklaşık 46 bin lira değerindeki altınlar, sahibine teslim edildi.

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