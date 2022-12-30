Sasa Polyester’in sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçen aylarda yatırımcıların gözdesi olan şirket Sasa Polyester’in tahsisli sermaye artırımını onayladı.

Sasa Polyester birkaç aydır yatırımcıların gözdesi. (Fotoğraf: AA)

Sasa’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklaması şöyle: “Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.263.633.096 TL’den 2.302.591.217 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarih ve 2022/73 sayılı Bülteni’nde duyurulmuştur.

Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Kasım ve Aralık içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.”

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirket son olarak Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdığını duyurmuştu. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.