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Yaramazlara biraz batar!

Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemin en çok konuşulan şirketi Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Sasa son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden. (AA)

Karar, SPK’nın dün yayımlanan haftalık bülteninde yer aldı.


‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

SPK başkanı, Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nu şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasından dolayı eleştirmişti. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’yse (TSPB) Erdemoğlu’na destek çıkmıştı.

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