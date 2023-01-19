Sasa Polyester’den 20 milyar dolarlık yol haritası

Bir dönem yatırımcılardan büyük ilgi göre Borsa İstanbul şirketi Sasa Polyester’in 20 milyar dolarlık yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

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SASA’nın açıklamasına göre, Adana Yumurtalık’ta özel endüstri bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Şirketi bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun verdiği bilgiye göre, plan şöyle:

* 1. fazda; 2023-2026 arasında bir milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, iki milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı

* 2. fazda; 2025-2028 arasında bir milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri

* 3. fazda; 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraksilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri

SASA, Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzalamıştı.

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıkmıştı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirkette bu dönemde hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.