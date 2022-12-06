Sasa Polyester, sermaye tavanını beş katına çıkardı

Borsanın gündemindeki şirket Sasa Polyester, KAP’a yaptığı açıklamayla sermaye tavanını 12 milyar TL artırdığını bildirdi.

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Hisse senedi fiyatlarındaki rekor artış ve sahibi İbrahim Erdemoğlu’nun açıklamalarıyla gündem olan Sasa Polyester, sermaye tavanını üç milyar TL’den 15 milyar TL’ye çıkardı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar dendi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL’den 15.000.000.000 TL’ ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. Maddesi’nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Ne olmuştu?

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

SPK başkanı, Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nu şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasından dolayı eleştirmişti. Erdemoğlu, hisselerdeki yükselişinin nedenini bilmediğini belirterek “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’yse (TSPB) Erdemoğlu’na destek çıkmıştı.