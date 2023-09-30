Sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 20 zam

Sanayide, elektrik üretim amaçlı olarak ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

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Dün (30 Eylül) aynı zamanda sanayi abonelerinin elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapılmıştı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) paylaştığı toptan satış listesine göre söz konusu üç zam dışında konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmadı.

Açıklamada fiyatların ‘en makul düzeyde’ belirlendiği yazılarak ‘Avrupa’da Ukrayna’dan sonra en düşük doğalgaz fiyatlarının Türkiye’de olduğu’ savunuldu.

16 Temmuz’da doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yaklaşık yüzde 224 zam getirilmişti.