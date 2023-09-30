Sanayide elektriğe yüzde 20 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ekim ilişkin elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre sanayi abonelerinin elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. Yeni tarife 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesindeyse kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş oldu.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatı 370,1826 kuruş oldu. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatıysa 312,4942 kuruş olarak belirlendi.