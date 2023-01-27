Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), şubat itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatını yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarına verilen gazın fiyatınıysa yüzde 13,30 ila 17,22 indirdi.

Sanayide kullanılan doğalgaza indirim. (AA)

Türkiye, doğalgazı başta Rusya olmak üzere büyük oranda ithal ediyor. Seçimler yaklaşırken iktidar kanadından doğalgaz ve petrol kaynaklarının bulunduğuna ilişkin ‘müjdeler’ gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söylemiş, buradaki toplam rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirtmişti. Bu rezerv halen kullanıma girmiş değil.

Kılıçdaroğlu indirim istemişti

Muhalefet, bu tür açıklamaların seçime yönelik hamleler olduğunu söylüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek doğalgaz fiyatlarını eleştirerek indirim çağrısında bulunmuştu: “Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay yüzde 80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?”