Sanat piyasasının yeni merkez üssü: Güney Kore

Güncel sanat fuarı Frieze’in ilk kez bir Uzakdoğu ülkesinde etkinlik düzenlemesi ve bu iş için Güney Kore’yi seçmesinden sonra gözler ülkenin başkenti Seul’e çevrildi.

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CNN’de yayınlanan habere göre, ‘gelişip çeşitlenen sanat galerileri ve sayıları artan koleksiyonerleriyle Seul bir süredir sanat dünyasının uyuyan devi’ olarak gösteriliyordu. Bugün başlayan Frieze Seoul’le dev nihayet uyandı.

Dört günlük fuar, şehrin kalburüstü semtlerinden Gangnam’da, koleksiyonerlerin dikkatini çekmek için birbiriyle yarışan 20 ülkeden toplam 110’dan fazla galeriyi bir araya getiriyor.

Frieze Seoul’ün yöneticisi Patrick Lee, CNN’e verdiği röportajda ‘Frieze’in Asya’ya gelişinin yalnızca Kore’nin değil tüm bölgenin sanat dünyasındaki gücünü gösterdiğini’ söyledi: “Seul, sadece sanatta değil, müzik, tasarım ve modada da, tarih ve kültürle değer kazanan çok dinamik bir yer. Bu durum gerçekten dünyada yeni yeni anlaşılıyor.”

Aynı adı taşıyan dergiden doğan çağdaş sanat fuarı Frieze ilk kez 2003 yılında Londra’da düzenlendi. 2012’den sonra ABD’nin New York ve Los Angeles şehirlerine de yayıldı.