Samsun’dan sonra Edirne: Adalet Anıtı ateşe verildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı tahrip edildi.
Çarşamba günü Samsun’da Atatürk Anıtı’na urgan asılmıştı. İki kişi gözaltına alınmıştı. Vatandaşlar anıt önünde nöbet tutmaya başlamıştı.
Bugün de Uzunköprü’nün Adalet Meydanı’nda bulunan anıt, ateşe verildi.
Anıtın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesinden sonra alevler söndürüldü ancak anıt hasar aldı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan “Olay yerindeyim, nöbetteyim” dedi.