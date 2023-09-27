Samsun’da şüpheli kadın ölümü: İhbarda bulunan polis tutuklandı

Samsun’un evde silahla vurulmuş halde bulunan kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru C.G, Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde bir bağ evinde beylik tabancasıyla bir kadının vurulduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova’nın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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