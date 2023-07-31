Samsun’da şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı

Samsun genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.

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Samsun İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda; Alaçam ve çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarından kaynaklı il genelinde hayvan satış yerlerine talebin artabileceğinden dolayı, olası salgın ihtimaline karşı il genelindeki tüm hayvan satış yerleri kapatıldı.

Irak’ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda SAT-2 serotipi şap hastalığı mihrakların görüldüğü, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği ve yayılma dinamiğiyle ölüm oranının yüksek olduğunun bilindiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Pazarlar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasına, hastalık ihbarlarının ivedi olarak titizlikle değerlendirilmesine ve hastalık çıkan mihraklarda idari ve fenni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Bu çalışmaların yanı sıra hastalığın yayılımını önlemek amacıyla sığır, koyun, keçi yetiştirilen tüm işletmelerde şap aşılama programının mesai mefhumu gözetmeksizin uygulanmasına ve işletmelerde bulaşmayı önleyici biyogüvenlik önlemlerinin alınmasına, aktif mihrakların tespit edilmesi durumunda yasal süre içerisinde hastalık sönüşü yapılana kadar kordon ve karantina tedbirlerinin titizlikle alınmasının sağlanmasına, komisyon kararlarının uygulanmasında özellikle hayvan pazarı kontrollerinde kolluk kuvvetlerinin faydalanılması ve kolluk kuvvetlerinin yol denetimi yapmaları karara bağlandı.”