Samsun'da heyelan: Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı

Samsun’da baba ve iki kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdürse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dün gece Canik ilçesindeki Samsun-Ordu yolunda dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne düşmüştü.

Toprak altında kalan dört kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı kurtarılmıştı.

Baba Adem Kaya, yedi yaşındaki Ayla Kaya ve beş yaşındaki Açelya Lina Kaya’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Samsun başsavcılığının soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. ve sahibi M.Z.G. gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.G. tutuklandı, mesul müdürü K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.