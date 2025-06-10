Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasak

Samsun’da valiliğin güvenlik ve asayiş toplantısında belirlediği kararla bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı.
Buna göre 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde toplamda 66,5 kilometre uzunluğunda 28 sahilde yüzmek yasaklandı.
Ayrıca cankurtaran hizmetiyle herhangi bir altyapı bulunmayan alanlarsa denize girilmesi önerilmeyen alan ilan edildi.
Denize girilmesi yasaklanan yerler şöyle…
Atakum ilçesi:
- Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre
- Kürtün Irmağı’yla golf sahasının bitimine kadar kıyı bölgesinde 840 metrelik alan
Canik ilçesi:
- Yüzme alanı ve önerilmeyen alan dışında kalan tüm kıyı şeridi
Tekkeköy ilçesi:
- Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre
İlkadım ilçesi:
- Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında kalan bölgede fener plajı haricinde kalan yerlerde
Denize girilmesi önerilmeyen alanlarsa İlkadım’da tüm kıyı şeridi, Canik’te Bandırma Vapuru’nun bulunduğu kıyı şeridi oldu.
Yüzme alanları belirlenen alanlar da şöyle…
Atakum ilçesi:
- İncesu mevkisinde Kurupelit Deresi ile Polis Okulu arasındaki 5 kilometre
- Golf sahası ile Kurupelit Deresi arasındaki 7 kilometre
Canik ilçesi:
- Mavi Işıklar engelliler, eğitim, dinlenme ve merkezi kampı önü
Tekkeköy ilçesi:
- İlçe limanı ile Yunus Emre Caddesi arasında 2,8 kilometre
İlkadım ilçesi:
- Samsun Büyükşehir Belediyesince çalıştırılan fener plajı
Açıklama şöyle:
“Suda boğulma vakalarının yaşanmaması için lütfen cankurtaranın olmadığı, denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve önerilmediği alanlarda denize girmeyin.
Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin.
Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin.”