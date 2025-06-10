Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasak

Samsun’da valiliğin güvenlik ve asayiş toplantısında belirlediği kararla bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı.

Fotoğraf: AA

Buna göre 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde toplamda 66,5 kilometre uzunluğunda 28 sahilde yüzmek yasaklandı.

Ayrıca cankurtaran hizmetiyle herhangi bir altyapı bulunmayan alanlarsa denize girilmesi önerilmeyen alan ilan edildi.

Denize girilmesi yasaklanan yerler şöyle…

Atakum ilçesi:

Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre

Kürtün Irmağı’yla golf sahasının bitimine kadar kıyı bölgesinde 840 metrelik alan

Canik ilçesi:

Yüzme alanı ve önerilmeyen alan dışında kalan tüm kıyı şeridi

Tekkeköy ilçesi:

Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre

İlkadım ilçesi:

Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında kalan bölgede fener plajı haricinde kalan yerlerde

Denize girilmesi önerilmeyen alanlarsa İlkadım’da tüm kıyı şeridi, Canik’te Bandırma Vapuru’nun bulunduğu kıyı şeridi oldu.

Yüzme alanları belirlenen alanlar da şöyle…

Atakum ilçesi:

İncesu mevkisinde Kurupelit Deresi ile Polis Okulu arasındaki 5 kilometre

Golf sahası ile Kurupelit Deresi arasındaki 7 kilometre

Canik ilçesi:

Mavi Işıklar engelliler, eğitim, dinlenme ve merkezi kampı önü

Tekkeköy ilçesi:

İlçe limanı ile Yunus Emre Caddesi arasında 2,8 kilometre

İlkadım ilçesi:

Samsun Büyükşehir Belediyesince çalıştırılan fener plajı

Açıklama şöyle:

“Suda boğulma vakalarının yaşanmaması için lütfen cankurtaranın olmadığı, denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve önerilmediği alanlarda denize girmeyin.

Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin.

Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin.”