Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek iki gün yasak

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek iki gün yasaklandı.

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Karadeniz’e kıyı Vize ilçesi kaymakamlığının açıklamasına göre elverişsiz hava ve deniz şartlarının can güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

AA’nın aktardığına göre ‘A’ kalitedeki deniz suyu, mavi bayraklı plajlarıyla ziyaretçilerine imkan sunan Vize ilçesinin Kıyıköy ile Demirköy ilçesinin İğneada beldeleri, önemli turizm noktaları arasında.