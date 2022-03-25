Samsun’da 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan iki kişi tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre 19 Mart’ta Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi’nde C.K. (25) ile B.E. (27) araçla seyir halindeyken yolda yürüyen Z.T.’nin (16) yanında durdu.
Silah gösterdikleri Z.T.’yi araca zorla bindirmeye çalışan şüphelileri fark eden yurttaşlar, müdahale ederek çocuğu kurtardı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, 05 HF 792 plakalı otomobili, Büyükkolpınar Mahallesi’nde inşaat halindeki bir apartmanın önünde çamura saplanmış ve terk edilmiş halde buldu.
Otomobilin ruhsat sahibi B.E.’ye ulaşan ekipler, daha sonra C.K.’yi Yeşildere Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, ‘Çocuğun kaçırılması, alıkonulması ve silahlı tehdit’ suçlarından tutuklandı.