Şampiyonlar Ligi'nde tarihi final: Şampiyon 5-0'la PSG

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon finalde İtalyan ekibi İnter’i 5-0’la deviren Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) oldu.
PSG, Devler Ligi tarihinin en farklı final skoruyla tarihe geçti.
Allianz Arena’daki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmanın ilk yarısını PSG 2-0 önde kapattı.
Fransa ekibinin gollerini 12’nci dakikada Achraf Hakimi, 20’nci dakikada Désiré Doué kaydetti.
#UCLfinal | Hakimi eski takımını üzüyor finalde!— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025
🔥 PSG'den müthiş organizasyon, Vitinha'dan hattı kıran müthiş pas! pic.twitter.com/mC1JSpOYo5
#UCLfinal | Desire Doue finale damga vuruyor! Önce asisti yaptı bu kez kendi attı!— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025
🔥 PSG'den bu kez de müthiş bir geçiş hücumu! pic.twitter.com/qH9QoUgCcP
PSG ikinci yarıda da hız kesmedi.
Karşılaşmanın 63’üncü dakikasında Désiré Doué skoru 3-0’a getirdi.
#UCLfinal | Desire Doue neler yapıyorsun Doue! 19 yaşında finalde 2 gol 1 asist! 🔥🔥— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025
🎯 Dembele'den akıl dolu pas! pic.twitter.com/OiaySj6BL3
73’üncü dakikada Khvicha Kvaratskhelia skoru 4-0’a taşıdı.
#UCLfinal | PSG'de Kvaratskhelia da şova katılıyor! 🔥🔥— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025
🔥 Inter dağıldı PSG farka koşuyor! pic.twitter.com/JxPdzGVHgi
Finalin sonucunu 86’ncı dakikada Mayulu belirledi: 5-0.
#UCLfinal | Mayulu attı 5-0 oldu!⚽— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025
🔥 PSG Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı finaline koşuyor! pic.twitter.com/9W0PMTdMko
Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG dev kupanın sahibi oldu.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu an!👏 pic.twitter.com/uOKDdhtFia— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025