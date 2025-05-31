Şampiyonlar Ligi'nde tarihi final: Şampiyon 5-0'la PSG

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon finalde İtalyan ekibi İnter’i 5-0’la deviren Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

PSG, Devler Ligi tarihinin en farklı final skoruyla tarihe geçti.

Allianz Arena’daki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmanın ilk yarısını PSG 2-0 önde kapattı.

Fransa ekibinin gollerini 12’nci dakikada Achraf Hakimi, 20’nci dakikada Désiré Doué kaydetti.

#UCLfinal | Desire Doue finale damga vuruyor! Önce asisti yaptı bu kez kendi attı!



🔥 PSG'den bu kez de müthiş bir geçiş hücumu! pic.twitter.com/qH9QoUgCcP