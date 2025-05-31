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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi final: Şampiyon 5-0'la PSG

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon finalde İtalyan ekibi İnter’i 5-0’la deviren Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

PSG, Devler Ligi tarihinin en farklı final skoruyla tarihe geçti.


Fotoğraflar: AA

Allianz Arena’daki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmanın ilk yarısını PSG 2-0 önde kapattı.

Fransa ekibinin gollerini 12’nci dakikada Achraf Hakimi, 20’nci dakikada Désiré Doué kaydetti.

PSG ikinci yarıda da hız kesmedi.

Karşılaşmanın 63’üncü dakikasında Désiré Doué skoru 3-0’a getirdi.

73’üncü dakikada Khvicha Kvaratskhelia skoru 4-0’a taşıdı.

Finalin sonucunu 86’ncı dakikada Mayulu belirledi: 5-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG dev kupanın sahibi oldu.

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