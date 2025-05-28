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UEFA Konferans Ligi: Şampiyon Chelsea

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis’i 4-1 yenen Chelsea şampiyon oldu.

Fotoğraf: AA

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol Real Betis ve İngiliz Chelsea takımları, Polonya’nın Wroclaw Stadı’nda karşı karşıya geldi.


Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Betis, dokuzuncu dakikada Ezzalzouli’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika, Betis’in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda skor Chelsea lehine beş dakikada değişti. 65’te Enzo Fernandez, 70’te Nicolas Jackson’ın golleriyle Chelsea 2-1 öne geçti. İki golün de asistini İngiliz oyuncu Cole Palmer yaptı.

83’ncü dakikada oyuna sonradan giren Jadon Sancho skoru 3-1’e getirdi.

Maçın uzatma dakikalarındaysa Londra ekibi Moises Caicedo’nun golüyle farkı üçe çıkardı.

Maç 4-1 tamamlanırken Chelsea turnuvanın şampiyonu oldu.

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