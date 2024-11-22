Samanyolu dışındaki bir yıldız ilk kez yakın plandan görüntülendi

Samanyolu dışındaki bir yıldız, ilk kez yakın plan fotoğraflandı. Görüntü, Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) Şili’deki ‘GRAVITY’ adlı cihazı tarafından elde edildi.

Fotoğraf: Earthsky

‘WOH G64’, yaklaşık iki bin Güneş büyüklüğünde bir kırmızı süper dev ve bilim insanları tarafından ‘dev yıldız’ olarak adlandırılıyor.

Yıldızın bir sanatçı tarafından görselleştirilmesi. Fotoğraf: ESO

TRT Haber‘in aktardığına göre Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO) bilim insanları, Dünya’dan 160 bin ışık yılı uzaklıktaki ‘Büyük Macellan Bulutu’ adlı komşu galakside yer alan ‘WOH G64’ adlı yıldızın görüntülerini elde etti.

Görüntüde parlak oval şekil, yıldızın çevresini saran tozlu bir koza. Bilim insanlarına göre bu durum yıldızın yaşamının son aşamasında olduğunu ve bir süpernova patlaması öncesinde büyük miktarda madde saçtığını gösteriyor.

Görüntü, ESO’nun Şili’deki Atacama Çölü’nde bulunan Çok Büyük Teleskop Interferometresi (VLTI) üzerindeki ‘GRAVITY’ adlı cihaz tarafından elde edildi. Bu cihaz, dört teleskoptan gelen ışığı birleştirerek benzersiz bir çözünürlük sağlıyor.

Yeni görüntüyü önceki gözlemlerle karşılaştıran ekip, yıldızın parlaklığının son 10 yılda belirgin bir şekilde azaldığını tespit etti.

Almanya’daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nden Gerd Weigelt, “Bu yıldızda büyük bir değişim yaşanıyor. Bu, bir yıldızın yaşam döngüsünü gerçek zamanlı olarak izlemek için nadir bir fırsat sunuyor” dedi.

Keele Üniversitesi’nden Jacco van Loon’a göre “Bu yıldız türünün en uç örneklerinden biri. Herhangi bir ani değişim, onu patlamaya bir adım daha yaklaştırabilir”.

Araştırmacılar, görüntüde görülen uzamış koza şeklini sürpriz olarak değerlendiriyor ve bu durumun henüz keşfedilmemiş bir eş yıldızın etkisiyle oluşabileceğini iddia ediyor.