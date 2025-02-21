Salman Rüşdi'ye saldıran kişi cinayete teşebbüsten suçlu bulundu

ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta yazar Salman Rüşdi’ye saldıran ABD’li Hadi Matar cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

Hadi Matar.

Lübnan asıllı 27 yaşındaki Matar, 12 Ağustos 2022’de New York eyaletinde konuşma yaptığı sırada Rüşdi’yi karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklamıştı.

Olay sırasında 75 yaşındaki yazar, bir gözünü kaybetmişti. Saldırı sonrasında BBC’ye konuşan yazar, gözünün ‘rafadan yumurta gibi’ yanağından sarktığını ve gözünü kaybetmenin üzüntüsünü her gün yaşadığını söylemişti.

Salman Rüşdi. Fotoğraf: AA

Matar’ın ABD’deki duruşması bugün yapıldı. Jüri kısa bir sürede saldırganın suçluluğuna karar verdi.

32 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Matar’ın alacağı cezaya ilişkin duruşma 23 Nisan’da yapılacak.

1988’de yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ romanı nedeniyle Rüşdi hakkında dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni ölüm fetvası vermişti.

Humeyni’den sonra ülke liderliğine gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

Rüşdi bu nedenle uzunca süre saklanarak yaşamıştı.