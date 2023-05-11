69’uncu Sait Faik Hikaye Armağanı Ayşegül Devecioğlu’nun ‘Anatomi Dersi’ adlı kitabına verildi.

Ayşegül Devecioğlu

Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına her yıl bir öykücüye verilen ‘Sait Faik Hikaye Armağanı’ sahibini buldu.

Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşan seçici kurul; dünyaya, insan ilişkilerine, toplumsal uzlaşımlara bakmanın farklı yollarını gösterdiği, duyguların kolayca gösterişe varabilecek patlamalarından uzak durarak, soğukkanlı, ince ayarlı cümlelerle yazdığı öyküleriyle Ayşegül Devecioğlu’nun ‘Anatomi Dersi’ adlı kitabını ödüle değer buldu.

Ayşegül Devecioğlu

1956 doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. 1977 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986’dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı.

Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı.