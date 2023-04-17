Sait Faik Hikaye Armağanı için yarışan 10 öykü

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı’nın jürisi, yarışma için başvuran 100 eser arasından seçtiği 10 kitaplık kısa listeyi açıkladı.

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Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen ‘Sait Faik Hikaye Armağanı’nda geri sayım başladı.

Yarışma jürisi, 100 eser arasından seçtiği 10 kitaplık kısa listeyi duyurdu.

Bu yılki ödülün sahibi 11 Mayıs’ta Sait Faik’in ölüm yıldönümünde açıklanacak.

Kısa liste şu şekilde: (Alfabetik olarak sıralanmıştır)

1) Anatomi Dersi – Ayşegül Devecioğlu (Metis Yayınları)

2) Bavula Sığmayan – Nermin Yıldırım (Hep Kitap)

3) Debbağ – Birgül Yansın Aslanoğlu (Hece Öykü)

4) Gençlik Güzel Şey – Ekin Kadir Selçuk (İletişim Yayınları)

5) Hiçkuşu – Melike Koçak (Can Yayınları)

6) Kışın Herkes Dürüsttür – Murat Çelik (Everest Yayınları)

7) Korkma, Güzel Rüyalar da Var – Mehmet Can Şaşmaz (Yapı Kredi Yayınları)

8) Miyop – Doğan Yarıcı (Yapı Kredi Yayınları)

9) Mutedil Dalgalı – Ömür İklim Demir (Yapı Kredi Yayınları)

10) Ölümlünün Yaşam Fragmanları – Asil Çam (Ketebe Yayınları)

Sait Faik Hikaye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek ‘Sait Faik Hikaye Armağanı’nı veriyor.

Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen ödül, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor. Yarışmanın jürisinde Doğan Hızlan (Jüri Başkanı), Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer alıyor.