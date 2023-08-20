Said Rustayi için ‘adalet’ çağrısı: İran sinema tarihindeki en tuhaf yargı cezası

‘Leyla’nın Kardeşleri’ filmini resmi izin almadan Cannes Film Festivali’ne gönderdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve beş yıl sinema faaliyetlerinden men edilen İranlı yönetmen Said Rustayi ve yapımcı Javad Noruzbegi için dünyaca ünlü yönetmenler ‘adalet’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Said Rustayi / MUBI

Derin bir ekonomik krize sürüklenen İran’da çöküşün eşiğindeki yoksul bir aileyi anlatan Leyla’nın Kardeşleri, Cannes ve ardından Münih’te ‘izinsiz yer alarak kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle ülkede yasaklanmıştı.

Ardından filmin yönetmeni Said Rustayi ve Javad Noruzbergi ‘rejime muhalefet ettiği’ gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 5 yıl boyunca film çekmesi yasaklanmıştı.

Karara göre, Rustayi ile Noruzbegi 6 aylık cezalarının yirmide birini yani dokuz gününü cezaevinde geçirecek.

Cannes’dan kınama

Cannes Film Festivali yönetimi, 34 yaşındaki Rustayi hakkında verilen hapis cezasını AFP’ye yaptığı açıklamayla kınadı.

Festival yönetiminin açıklamasında hapis cezası ve çalışma yasağının İranlı sanatçıların, film yapımcılarının ve teknisyenlerin ifade özgürlüğüne bir kez daha ciddi bir saldırı teşkil ettiği vurgulandı.

Sanatçıların yanında olmaya devam edecekleri mesajının verildiği açıklamada, “Cannes Festivali, eserlerinin üretimi ve dağıtımı sırasında şiddete ve misillemeye maruz kalan herkese desteğini ifade ediyor. Festival onların evidir. Yaratma ve ifade özgürlüğünü savunmak için her zaman onların yanında olacağız” denildi.

İmza kampanyası başlatıldı

Film Yönetmenleri Derneği (SRF) ve Biarritz Film Festivali, ABD’li yönetmen Martin Scorsese’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kişi de cezaya tepki gösterdi.

‘Taxi Driver’ ve ‘Goodfellas’ filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Martin Scorsese, Rustayi için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Yönetmenin oyuncu ve yönetmen olan kızı Francesca Scorsese tarafından başlatılan imza kampanyasına destek veren Scorsese, kampanyayı Instagram hesabından paylaşarak “Lütfen Said’e adalet getirmek için bu dilekçeyi imzalayın” diye yazdı.

İranlı yönetmenlerden kınama

İran Sinema Yönetmenleri Birliği de Rustayi hakkında verilen cezaları yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

Açıklamada, Rustayi hakkındaki karar ‘İran sinema tarihindeki en tuhaf yargı cezası’ olarak nitelendirildi.

‘Leyla’nın Kardeşleri’ filminin İran hükümeti tarafından onaylandığı ve hükümetin onayladığı filmlerin uzun yıllar Cannes Film Festivali’ne katıldığı anımsatılarak, “Böyle tuhaf bir karar, İran sinemasının bu genç ve zeki yönetmenini küçük düşürmeye yönelik beyhude bir girişimdir” denildi.