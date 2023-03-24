İran’da yasaklanan, Cannes ödüllü ‘Leyla’nın Kardeşleri’ MUBI’de

75’inci Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan ‘Leyla’nın Kardeşleri’ 25 Mart’ta MUBI’de yayınlanacak.
Türkiye prömiyerini 21’nci Filmekimi’nde yapan Leyla’nın Kardeşleri, MUBI’nin ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük: İran’dan Kadın Hikâyeleri’ başlıklı seçkisi kapsamında 25 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.
İranlı yönetmen Said Rüstayi’nin üçüncü filmi, bir ailenin İran’daki ambargoların gölgesinde yaşadığı ekonomik bunalımı ve 40 yaşındaki Leyla’nın etrafındaki yozlaşmış düzenle mücadelesini anlatıyor.
Filmde, yerel bir aile hikayesi üzerinden evrensel çaptaki sosyo-ekonomik adaletsizlikler ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği eleştiriliyor.
Asgar Ferhadi imzalı ‘Satıcı’ ve ‘Elly Hakkında’ gibi filmlerle yıldızı parlayan Terane Alidusti‘nin canlandırdığı Leyla, dört erkek kardeşini ayağa kaldırmaya çalışırken ataerkil tahakkümle cebelleşiyor.
İran’da yasaklanan film, tüm gücüne, direncine ve cesaretine rağmen görmezden gelinen kadınların statükoyla mücadelesini beyazperdeye taşırken güçlü bir sinema dili kuruyor.
Film “Anne-babanın sorumluluğu çocuklarını eğitmek ama bazen de çocuklar ebeveynlerini eğitmeye mecbur kalıyor” repliğiyle akıllara kazınıyor.