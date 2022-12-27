Variety, medya ve gösteri dünyasının en güçlü 500 ismini seçti: Listede iki Türk var

Gösteri dünyasının nabzını tutan Variety dergisi, televizyon, sinema, müzik sektörlerinin 2022’deki en güçlü 500 ismini seçti. Listede Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı ve MUBI’nin kurucusu Efe Çakarel var.

Acun Ilıcalı (solda) ve Efe Çakarel gösteri dünyasının uluslararası iki ismi

Prestijli derginin listesinde sektöre yön veren otoriteler, üst düzey yöneticiler, yapımcılar, yatırımcılar, online oyun sektörünün önde gelenleri ve girişimcilerini büyütmeyi başarmış isimler var.

500 kişinin kıtalara göre dağılımına bakınca, Kuzey Amerika’dan 359, Avrupa ülkelerinden 108, Güney Amerika’dan 5, Afrika’dan 6, Asya üklelerinden 44, Avustralya’dan 12 kişi olduğu görülüyor.

Erkekler kadınların üç katı, listenin yüzde 70’i beyaz

376 erkeğe karşılık 124 kadın yer alıyor.

Etnik dağılımda, beyazlar 363 kişiyle listeyi domine ediyor. Liste, 52 siyah, 28 Asyalı, 17 Güney Asyalı, 14 Hispanik, 11 Ortadoğulu ya da Kuzey Afrikalı olarak tamamlanıyor. 15 kişi ise melez olarak listelenmiş.

Ülkelere göre incelendiğinde, ABD 349, Birleşik Krallık 63, Kanada 16, Fransa 16 isimle listenin ilk dördünde yer alıyor. Avustralya ve Çin 8; Almanya, İtalya ve Hindistan 7; Japonya 6; İsrail 5; Yeni Zelanda Güney Kore, İspanya ve İsveç 4; Hong Kong, İrlanda, Lübnan ve Güney Afrika 3; Arjantin, Şili, Danimarka, Meksşka, Nijerya, Porto Riko ve Türkiye 2; Barbados, Belçika, Brezilya, Küba, Mısır, Libya, Malezya, Hollanda, Polonya, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri 1 kişiyle listeyi oluşturuyor.

Efe Çakarel iki ülkenin listesinde

Sayıları topladığınızda 546 bulacaksınız, bunun sebebi bazı isimlerin birden fazla ülkenin pasaportunu taşıması ve her iki ülkenin listesinde de yer alması.

Örneğin listedeki iki Türkten biri olan, bağımsız film platformu MUBI’nin kurucusu Efe Çakarel hem Türk hem Britanya pasaportu taşıyor.

İlk kez listede

Variety, bu yıl listede ilk kez yer alan Efe Çakarel’i “Mütevazı bir streaming platformunu sektörde büyük bir stüdyıo oyuncusuna dönüştürmeye çalışan kişi” olarak tanıtıyor.

2007’de kurulan MUBI’nin bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağının henüz belli olmadığını yazan dergi, “ancak uluslararası yapım ve dağıtım şirketi Match Factory’yi satın alarak bu yönde adımlar attığı kesin” sözleriyle MUBI’nin geleceğinin parlak olduğuna dikkat çekiyor.

Son bir yılda 400’den fazla anlaşma yaparak 2 binden fazla filmin yayın haklarını alan MUBI’nin, 2021’de 90 olan çalışan sayısını 260’ın üzerine çıkarması ve abone sayısını yüzde 80 oranında artırması da Efe Çakarel’i güçlü yapan sebepler arasında sıralanıyor. Son olarak, Léa Seydoux’nun oynadığı ‘One Fine Morning’ ve Jessica Chastain’in rol aldığı ‘Memory‘ gibi iki filmin ortak yapımcıları arasında yer aldığını da ekleyelim.

Listenin gediklisi

Acun Ilıcalı Variety’nin ‘En güçlü 500 isim’ listesine ilk kez 2018’de girdi, bir daha da çıkmadı. Bu yıl beşinci kez yer alıyor. Dergi, “Kendi kendini yetiştirmiş Türk medya patronu şimdi İngiliz futbolunun rekabetçi dünyasında” sözleriyle takdim ettiği Ilıcalı’nın, bu yıl futbol takımı Hull City’yi aldığından beri Britanya’daki itibarını artırdığını söylüyor.

Acun Ilıcalı’nın spor muhabirliğiyle başladığı kariyerine televizyon patronu olarak devam ettiği ve uluslararası yapımlar üreten Acun Medya’yı kurarak ABD, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan da dahil olmak üzere 14 ülkede faaliyet gösterdiği verilen bilgiler arasında.