Sahte sağlık raporu operasyonu: Üç doktor ve hastane şefi dahil 11 gözaltı

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki devlet hastanesinde, usulsüz sağlık raporu hazırlayıp para istediği belirlenen üç doktor ve hastane şefi dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Soruşturmada, sağlık sorunu olmayan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarına hastanede istirahat, heyet ve durum bildirir raporu çıkaran, rapor başına 12 bin ila 35 bin lira para talep eden şüphelilerin rüşvet ve para ortaya çıkarıldı.

Seferihisar başsavcılığının Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ndeki soruşturmasında polis, üç uzman doktor, hastane şefi, hasta kabul görevlileri dahil 11 kişiyi gözaltına aldı.

Sahte sağlık raporu alanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Rapor için Ankara’dan gelen olmuş

Polis, bir kişinin geçen yıl mayısta hastanede para karşılığı rapor düzenlendiği şikayeti üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Sahte rapor ağının elebaşılığını, hastane şefi olarak görev yapan A.R.Y’nin üstlendiği ve işlemleri organize ettiği belirlendi.

İzmir, Manisa ve Ankara’da yaşayan sağlık sorunu olmadığı halde rapor almak isteyenlerin A.R.Y.’yle iletişime geçtikleri, hastane şefinin 12 bin ila 35 bin lira ücret talep ettiği ve anlaşma sağlanınca da konuyu doktorlara ilettiği saptandı.

A.R.Y’nin rapor alacak kişilere doktorların talep ettiği sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi hediyeleri götürmesi istediği de tespit edildi. İncelemeye göre 20 kişiye bir ila dokuz ay istirahat, heyet ve durum bildirir raporu olmak üzere 51 rapor düzenlenmiş.