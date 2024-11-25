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Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ‘ehliyet raporu’ bazı gibi raporların aile hekimlerinden alınması durumunda ücretli olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Meclis’te konuşan Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını duyurdu.


AA’nın aktardığına göre Usta bir soru üzerine aile hekimlerinden bazı raporların ücretsiz alınmaya devam edileceğini ancak ‘ehliyet raporu’ gibi raporların ücretlendirileceğini söyledi.

Birinci basamağa başvurmadan gelenler katkı payı ödeyecek

Usta’nın açıklamasına göre birinci basamak sağlık hizmetine başvurmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine başvuranların katkı payı ödeyecek.

Hasta ilk olarak aile hekimine giderse katkı payı ödemeyecek.

Aile hekimi hastayı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine sevk ederse katkı payının yarısının ödenecek.

Basamaklarına göre sağlık kuruluşları

Birinci basamaktaki sağlık kuruluşları:

  • Resmi kurum tabiplikleri
  • Sağlık ocağı
  • Verem savaş dispanseri
  • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi
  • Sağlık merkezi
  • SSK sağlık istasyonu
  • Dispanseri

İkinci basamaktaki sağlık kuruluşları:

  • Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri
  • Özel dal hastaneleri
  • SSK hastaneleri
  • Diğer resmi kurum hastaneleri

Üçüncü basamak sağlık kurumları:

  • Eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Üniversite hastaneleri

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