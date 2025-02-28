'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu: Biri doktor sekiz kişi gözaltında

Samsun’da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor sekiz zanlı gözaltına alındı.

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Polis, bir hastanede ’emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu’ düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen ‘rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ soruşturmasında ekipler, kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K.’yla yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamet ve işyerlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 208 tabanca fişeği, üç engellilik sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu muayene fişi, üç yazışma bulunan ajandayla çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.