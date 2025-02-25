Sağlık Bakanlığı: Randevu talepleri yüzde 58 azaldı

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) randevu bekleyen kişi sayısının Aralık 2024’te 2 milyon 490 binden Şubat 2025’te 1 milyon 96 bine gerilediğini duyurdu.

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MHRS’ye kayıtlı 79 branşın 69’unda aynı güne randevu verilebiliyorken ⁠69 ilde aynı günde tüm branşlara ve 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor.

Bakanlık açıklamasında sistemde iki ayrı randevu talebi bulunan kişiler olduğundan randevu bekleyen tekil sayının 1 milyon 42 bin 471 olduğunu belirtti. Buna göre bekleyen randevu talepleri yüzde 58 azaldı.

Randevu talebi oluşturan kişilerden 197 bin 949’unun belirli bir hekimi tercih ettiği için beklediği vurgulanan açıklama şöyle:

* Aynı branştan diğer hekimleri seçmek isterlerse bekleyen bu kişilerin randevu talebinin branş bazında karşılanabildiği görülüyor. Dolayısıyla klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214’e düşmüş durumda.

* Bu da MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının aslında yüzde 64 oranında azaldığını, bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla randevu talebinin üçte ikisinin karşılandığını gösteriyor.