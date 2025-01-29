Sağlık Bakanlığı, 20 alanda denetim ve değerlendirme komisyonu kurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 20 farklı ‘Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’ kuruldu. Aralarında Cinsiyet Değişikliği Komisyonu da var.

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Bakanlığın Sağlıklı Çözüm X hesabından paylaşılan bilgiye göre komisyonlar önde gelen uzmanlardan oluşturuldu. Bu uzmanlar, tüm hastanelerin işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.

Komisyonlar, denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla sistemdeki aksaklıkları tespit edecek. Yeni bilimsel rehberler hazırlanacak.

Komisyon üyelerinin çalışma ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmaları da daha etkili hale getirilecek.

İşte 20 komisyon

Komisyonlar şu alanlarda oluşturuldu: