Sağlık Bakanlığı duyurdu: İstanbul'daki bir özel hastaneye soruşturma 

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar üzerine söz konusu hastaneye idari soruşturma başlattı.

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Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm X hesabından hekimin iddialarının incelendiği ve hukuki süreçlerin başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlığın yanıt verdiği görsellerde söz konusu hekimin Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışan Emrah Ergün olduğu görülüyor.

Ergün, kendi Instagram hesabından paylaşımında ‘Bu bir suç duyurusudur’ başlığıyla yenidoğanlara yapılanın çok daha kötüsünün hastanesinde yapıldığını iddia etti.

Kadın Doğum Uzmanı Ergün, hastanede bir doktorun ‘TikTok’ta etkileşim için’ bir gebeyi erken sezaryene aldığını ve ‘bu tip hastanelerin’ diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla ‘vurgun’ yaptığını öne sürdü.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasındaysa şunlar bildirildi: “Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”