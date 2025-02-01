Sağlık Bakanlığı: Yalova'da içme suyunda kullanıma engel uygunsuzluk tespit edilmedi

Sağlık Bakanlığı, Yalova’da içme suyu kullanımına ilişkin bir uygunsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

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Yalova’da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme meydana gelmişti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bakanlık kentten alınan su numunelerinin analizine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.”