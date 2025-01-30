Yalova'da köpüklenme nedeniyle sular kesildi

Yalova’da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme görüldüğü için şehirde sular kesildi.

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Belediye başkanı Mehmet Gürel, açıklamasında Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına giden hatta köpüklenme tespit edildiğini belirtti. Gürel, tedbir amaçlı su kesintisi yapıldığını ve olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

Dün akşam görülen köpüklenme hakkında Gürel, şu açıklamayı yaptı:

“Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.

Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz.”