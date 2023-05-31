Sahte mahkeme kararlarını ünlülere sattılar: Yedi gözaltı

İstanbul’da, aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye sahte mahkeme kararı satıp bazı haberlere erişim engeli getirmek isteyen yedi kişi gözaltına alındı.

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İstanbul başsavcılığınca geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında bazı engelleme kararları incelemeye alındı. Kararların optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. 27 şüpheli tespit edildi.

Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ve basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderen İlknur Özkan yakalandı.

Yılmaz tutuklanırken Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararları ünlülere parayla satmışlar

Anka’nın haberine göre şüphelilerin kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye sattığı belirlendi.

Bu sabah İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yedi şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce narkotik madde ticaretiyle ilgili hakkında işlem yapılan bir şirketin yönetim kurulu başkanı da var.

Diken ve Gazete Duvar’a Eylül 2021’de sahte mahkeme kararları gönderilerek kararda belirtilen haberlerin kaldırılması talep edilmişti. Ancak söz konusu kararların sahte olduğu anlaşılmıştı.