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Yaramazlara biraz batar!

Sahte içki soruşturması: 52 kişi tutuklandı

İstanbul ve Ankara’daki sahte içkiden ölümler hakkındaki soruşturmalarda 52 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın 26 Şubat’ta verdiği bilgiye göre yılbaşından bu yana sahte içkiden 152 kişi ölmüştü. Ankara’daki sahte içkiden ölenlerin sayısıysa bugün itibariyle 81’e yükselmişti.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X‘ten ölümlere dair soruşturmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre İstanbul’da 24, Ankara’da 28 kişi tutuklandı.

49 şüpheliye de adli kontrol kararı verildi.

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