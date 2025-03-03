Ankara’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81’e yükseldi. 36 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı’nın 26 Şubat’ta verdiği bilgiye göre yılbaşından bu yana sahte içkiden 152 kişi ölmüştü.
Ankara, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca ‘kaçakçılık’ ve ‘olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu toksikoloji raporları dosyaya eklendi.
Buna göre Ankara’daki sahte içkiden ölenlerin sayısı 81’e yükseldi.
Ölümlerle ilgili 36 kişinin tutuklandığı, 41 kişininse adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.