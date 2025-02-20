ATO: Alkole yüksek vergi halk sağlığını riske atıyor

Ankara’daki sahte içkiden ölümler üzerine açıklama yapan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, yüksek vergilerin halk sağlığını korumadığını, aksine riske attığını söyledi.

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ATO alkollü içkiler üzerindeki vergi ve ÖTV yüklerinin yüksek oluşunun karaborsayı büyüttüğünü belirtti. ATO, sahte içkinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu yineledi.

Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. ATO yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Resmi kurumlar tarafından denetim ve kontrolleri yapılan, bandrollü alkollü içecek fiyatlarındaki artış karşısında toplumun belli kesimleri ekonomik nedenlerden ötürü daha ucuz olan sahte içkileri tercih etmek zorunda kalıyor.”

Denetimler sıkılaştırılmalı

Yüksek vergiler ve fiyatların merdiven altı üretimi arttırdığı vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi:

* Bu durum yasadışı sektörün kendi arz-talep dengesini oluşturuyor. Başka can kayıplarının yaşanmaması için devletin ilgili kurumları tarafından karaborsa faaliyetlerine ve merdiven altı üreticilere yönelik soruşturmalar, kontroller ve denetimler yapılmalı; halk sağlığını tehdit eden üreticilere gerekli cezalar verilmeli.

* Sahte ve kaçak içki ölüm riski oluşturuyor. Uzun vadede kronik organ hasarlarına neden olmaktadır. Kaçak içki üretimini engellemek Tarım ve Orman Bakanlığının sıkı denetimleri ile mümkün.

* Sahte ve kaçak içkinin riskleri topluma farklı iletişim kaynaklarıyla anlatılarak toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalı.

* Tüketicilerse güvenilir yerlerden bandrollü ve orijinal ambalajlı ürünleri satın almaya özen göstermeli.”