‘Sahte doktor’ Özkiraz ‘gerçek doktor’ olmak için tahliye istiyordu: Talebine kavuştu

Tekirdağ’da ‘sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın, hakkında açılan davada tahliye kararı çıktı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık dört ay gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

AA’nın haberine göre Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, şöyle devam etti: “Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum.”

Savcıysa sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.

Mahkeme, Özkiraz’ı ‘tabip unvanını kullanmak’ suçundan dört yıl, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan üç yıl, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan bir yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.

Özkiraz’ın bir yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Özkiraz, önceki duruşmada gerçekten doktor olmadığını söyleyerek tahliyesini istemişti.