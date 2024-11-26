Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımları yapay zekayla takip edecekmiş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ünitelerini yapay zeka desteğiyle anlık takip edecek.

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Halihazırda hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de içine alan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız’a anlık gönderiliyor.

Hastanelerin yoğun bakım, acil gibi kritik servislerini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan bakanlık, yapay zeka destekli ‘Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi’ kuracak.

Sistem, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verilerini yapay zeka aracılığıyla analiz edilecek.

Analizlerle, hastaların yoğun bakım ihtiyaçları belirlenip hekimlere karar desteği sunulacak. Ayrıca hastaların sağlık süreci, dolu ve boş yatakların durumu da anlık izlenecek.

Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi’ndeki veriler, hem sağlık profesyonelleri hem de sağlık yöneticileri tarafından takip edilebilecek.

Sistemle, Türkiye genelinde yoğun bakım giderlerinin kontrolü ve finansal takip sağlanacak.

Tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri için geçerli olacak düzenlemenin 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.